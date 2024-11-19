Албания — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Большой матч пройдет в Тиране

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины сыграет ключевой поединок против Албании в Лиге наций УЕФА. По итогам 5 туров Сине-желтые идут на последнем месте, рискуя опуститься в классе.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Албания — Украина. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Албания — Украина (обновляется)

Официальная заявка сборной Украины на матч против Албании

Что на кону

Поединок против Албании — важнейшая игра Сине-желтых в текущем розыгрыше Лиги наций. В случае ничьей или поражения украинцы вылетят в дивизион С. В случае победы подопечные Сергея Реброва при определенных раскладах могут рассчитывать на второе место в квартете, что даст возможность провести нашей команде стыковой поединок против представителя Лиги А.

Где и когда смотреть матч Украина — Албания

Матч против Албании будет доступен в Украине в интернете эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Супільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Прогноз букмекеров на матч Украина — Албания

Специалисты отдают небольшое предпочтение Сине-желтым.

Favbet: (победа Албании 3,10 — ничья 3,30 — победа Украины 2,41)

William Hill: (3,00 — 3,25 — 2,30)

Bwin: (3,00 — 3,30 — 2,35)

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 5 туров украинцы занимают последнее место в квартете.

В последней игре Украина не сумела победить Грузию

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).