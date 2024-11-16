Сборная Украины упустила победу над Грузией в Лиге наций (видео)

Сине-желтые не могут выкарабкаться со дна турнирной таблицы

В субботу, 16 ноября, сборная Украины по футболу провела матч 5-го тура Лиги наций УЕФА против Грузии. Сильный дождь повлиял на игру обеих команд.

Встреча, проходившая в Батуми (Грузия) на одноименной арене, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Грузины атаковали больше и острее, однако, как это бывает в футболе, открыла счет команда, которая лучше реализует свои моменты. Сине-желтые в дебюте встречи забили с полумомента — Михаил Мудрик промчался по правому флангу, исполнил прострел, а мяч от Соломона Кверквелии залетел в сетку ворот.

Во втором тайме Грузия также атаковала больше, что привело к голу. На 76-й минуте Жорж Микаутадзе сравнял счет, удачно сыграв на добивании.

Грузия – Украина — 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелія, 7 (автогол)

Предупреждения: Лочошвили, 31 – Зубков, 2, Шапаренко, 52, Миколенко, 82, Мудрик, 84

Грузия: Мамардашвили – Лочошвили, Кашия, Кверквелия (Гочолеишвили, 67) – Шенгелия (Цитаишвили, 67), Китеишвили (Меквабишвили, 86), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 46), Какабадзе – Зивзивадзе (Микаутадзе, 67) – Кварацхелия.

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Шапаренко (Крыськив, 65), Бражко (Калюжный, 80), Судаков (Назаренко, 86) – Мудрик, Довбик (Яремчук, 80), Зубков (Гуцуляк, 65).

Полный видеообзор поединка Грузия — Украина:

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 5 туров украинцы занимают последнее место в квартете. В дивизион А напрямую выйдет команда, победившая в группе, а сборная, занявшая второе место, сыграет в плей-офф за место в наивысшем дивизионе. Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион С. Также в Лиге наций разыграют несколько путевок на ЧМ-2026.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1).