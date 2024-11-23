"Русских" отменили в Польше: большой скандал в фигурном катании (видео)

Бывшая россиянка разгневала бывших соотечественников

Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, представляющие Францию в танцах на льду, немного обновили свой ритм-танец. Спортсмены убрали из песни, под которую выступали, строчку про русских.

Примечательно, что на недавних соревнованиях в Эстонии Лопарева и Бриссо выступали под оригинальный трек Boney M. – Rasputin, а вот в Польше на Кубке Варшавы они заменили последние слова песни "Ох, уж эти русские" на "Ох, уж эти танцоры". Об этом сообщает "Телеграф".

Данная ситуация вызвала истерику среди российских пропагандистов. Прокремлевское издание Р-Спорт считает, что французы пошли на это, чтобы не разгневать местную публику. Пропагандисты назвали инцидент "культурой отмены в искусстве".

К слову, фигуристы планируют выступать под оригинальную композицию на других стартах, ведь категоричных требований от Международного союза конькобежцев (ISU) об изменении трека не поступало. Тем не менее россияне обвинили Лопареву в предательстве.

Ранее сообщалось, что известная российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей концерта "Новая песня года". Напомним, спортсменка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.