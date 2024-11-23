"Росіян" скасували у Польщі: великий скандал у фігурному катанні (відео)

Колишня росіянка розгнівала колишніх співвітчизників

Фігуристи Євгенія Лопарєва та Жоффре Бріссо, які представляють Францію в танцях на льоду, трохи оновили свій ритм-танець. Спортсмени прибрали з пісні, під яку виступали, рядок про руських.

Примітно, що на недавніх змаганнях в Естонії Лопарєва та Бріссо виступали під оригінальний трек Boney M. – Rasputin, а ось у Польщі на Кубку Варшави вони замінили останні слова пісні "Ох, ці руські" на "Ох, ці танцюристи". Про це повідомляє "Телеграф".

Ця ситуація викликала істерику серед російських пропагандистів. Прокремлівське видання Р-Спорт вважає, що французи пішли на це, щоби не розгнівати місцеву публіку. Пропагандисти назвали інцидент "культурою скасування мистецтва".

До речі, фігуристи планують виступати під оригінальну композицію на інших стартах, адже категоричних вимог від Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) про зміну треку не надходило.

Раніше повідомлялося, що відома російська фігуристка Каміла Валієва стане ведучою концерту "Нова пісня року". Нагадаємо, спортсменку було дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил.