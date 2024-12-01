"Опустились до уровня села": "Динамо" не смогло обыграть "Колос" (видео)

Бело-синие потеряли очки, хотя и лидируют в чемпионате

В воскресенье, 1 декабря, киевское "Динамо" провело гостевой поединок 15 тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Колоса". Накануне Бело-синие проиграли свой пятый матч подряд в Лиге Европы.

Встреча, проходившая на стадионе "Колос" в Ковалевке (Киевская область), завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды обменялись голами в первом тайме. За киевлян забил Владимир Бражко, а за хозяев — Даниэль Алефиренко.

В сети раскритиковали игру киевлян. Один из пользователей отметил, что "Динамо" скатилось до уровня сельской команды.

Напомним, по итогам пяти туров в Лиге Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем проиграли "Ференцварошу" (0:4). В 5-м туре "динамовцы" уступили "Виктории" Пльзень (1:2).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.