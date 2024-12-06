Журналист рассказал о проблеме в донецком клубе

В донецком "Шахтере" царит нездоровая атмосфера и возникают конфликты между украинскими и бразильскими игроками. Накануне дончане в эмоциональном матче проиграли ПСВ (2:3) в Лиге чемпионов.

О проблемах в "Шахтере" сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" на одноименном YouTube-канале. По его словам, Горнякам следует обратить внимание на эту проблему.

"Что касается бразильцев, то мне кажется, что сейчас "Шахтеру" очень важно предотвращать ситуации, которые возникают в определенных матчах.

Мне об этом рассказывают свидетели, когда украинские футболисты, скажем так, лидеры "Шахтера", могут просто во время матча подбежать к лавочке и сказать в адрес условного Кевина что-то вроде такого: "Переводите этому дол****у, чтобы он начал играть на команду", – сказал Спиваковский.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д и "Брестом".