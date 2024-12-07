Известный футболист попал в страшную аварию (фото)

Игрок выжил и находится в стабильном состоянии

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Ямайки Майкл Антонио попал в ужасную аварию. Инцидента произошел в субботу, 7 декабря, в графстве Эссекс (Восточная Англия).

Об этом сообщает пресс-служба Молотобойцев в соцсети Х. По информации источника, состояние футболиста стабильно и он находится в сознании.

"Вест Хэм" может подтвердить, что Майкл Антонио находится в стабильном состоянии после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем в графстве Эссекс.

Майкл в сознании, общается и сейчас находится под пристальным наблюдением в одной из центральных лондонских больниц.

В это трудное время мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи.

Сегодня вечером клуб не будет предоставлять никаких комментариев, но предоставит дальнейшую информацию в надлежащее время", — гласит сообщение.

В сети опубликовали фото с места ДТП — выглядит ужасно.

Майкл Антонио угодил в ДТП

В текущем сезоне 34-летнйи Майкл сыграл в 15 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 ассист.

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