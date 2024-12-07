Российские фанаты "включили" украинские территории в состав РФ (фото)

"Отметились" болельщики "Зенита"

Болельщики питерского "Зенита" провели позорную акцию, разместив баннеры с картой украинских территорий и назвав их российскими. Именно в этом клубе работает предатель Украины Анатолий Тимощук.

Снимок со скандальным баннером опубликовал sports.ru. На нем изображены Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, а также силуэт солдата на фоне флага РФ.

Снизу фанаты "Зенита" вывесили еще один баннер с надписью: "Это наша земля, и мы будем стоять".

Болельщики "Зенита" разместили скандальный баннер на трибунах

Отметим, "Зенит" дома проиграл "Акрону" со счетом 1:2.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной Украины по футболу Тимощук решил помочь Курской области, где идут активные боевые действия. Анатолий и другие игроки и тренеры "Зенита" подписали футболки для благотворительного аукциона. После этого экс-игрок "Динамо" Александр Алиев жестко раскритиковал Анатолия, а в Интернете появились мемы на данную тему.