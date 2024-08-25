Зинченко стал мемом: видео с матча "Арсенала" завирусилось в сети

Украинец был явно чем-то недоволен во время игры

На днях лондонский "Арсенал" обыграл "Астон Виллу" в рамках матча второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Левый защитник Канониров Александр Зинченко, у которого был конфликт с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым перед Евро-2024, весь матч просидел на скамейке запасных.

В прямую трансляцию поединка попал интересный момент на скамейке запасных Пушкарей. На кадрах можно увидеть недовольное лицо Зинченко. Об этом сообщает "Телеграф".

Видео с украинцем завирусилось в сети и набрало почти миллион просмотров за день. Пользователи шутят, что Александр понимает, что Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори лондонский клуб купил не просто так, и теперь он все чаще будет начинать игры на скамейке запасных.

Видеообзор матча "Астон Вилла" - "Арсенал" - 0:2

Напомним, Зинченко вместе со сборной Украины провалился на Евро-2024, не сумев выйти из группы. К слову, футболиста поддерживали на трибунах жена Влада и дочь Ева.

Ранее знаменитый футболист Серж Орье призвал Александра идти защищать Украину на войне с Россией. Это произошло после скандального интервью украинца. К слову, после него Зинченко подвергся критике в сети.