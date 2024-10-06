Довбик забил супергол в стиле Ибрагимовича (видео)

Украинец, похоже, адаптировался к итальянскому футболу

Нападающий сборной Украины и римской "Ромы" Артем Довбик забил свой четвертый гол за итальянский клуб. Недавно форвард трижды подряд отличался за Волков.

Украинец отличился взятием ворот в матче 7-го тура Серии А сезона 2024/25 против "Монцы". Об этом сообщает "Телеграф".

На 61-й минуте Артем, избежав офсайда, оттеснил защитника и побежал в сторону ворот. Попутно Довбик на замахе обыграл двух защитников и пробил точно в цель. Это взятие ворот напоминает знаменитый гол Златана Ибрагимовича времен, когда швед выступал за "Аякс", правда, Ибра тогда обыграл пол команды.

В итоге "Рома" и "Монца" сыграли вничью. Этот результат оставил римский клуб на 9-й позиции в чемпионате Италии.

Напомним, летом 2024 года Довбик перешел в "Рому" из "Жироны". Артем мог оказаться в испанском "Атлетико", но Волки предложили украинцу лучшие условия контракта. Свой первый гол украинский "Бык" оформил в ворота "Дженоа", а второй — "Удинезе", затем Артем отличился в еврокубке. Добавим, что у украинца есть особый ритуал при праздновании голов, также он на игру выходит с повязкой на руке в стиле Карима Бензема.