Стальной подбородок, как у Усика: судья избежал нокдауна, пропустив мощные удары (видео)

Рефери в ринге пострадал во время шоу единоборств в Японии

В Сайтама (Япония) прошло шоу единоборств Rizin 49, в главном бою которого на ринге сошлись местный кикбоксер Рукия Анпо и Сина Каримян из Ирана. К слову, японец в 2024 году сразился с легендой бокса Мэнни Пакьяо, который завершил карьеру в профи.

В поединке Анпо — Каримян произошел инцидент. Боксеры в последнем раунде несколько раз ударили судью в ринге, передает "Телеграф".

Выставочный поединок, который проходил по правилам кикбоксинга в промежуточном весе до 99,8 кг, продлился все отведенные 6 раундов. В итоге все судьи отдали победу Анпо — 60-54. Добавим, что рефери в ринге продемонстрировал невероятную стойкость после пропущенный ударов. К слову, стальным подбородком в боксе славится Александр Усик, который ни разу в карьере не был в нокдауне.

Отметим, Рукия летом 2024 года провел выставочный поединок против Пакьяо. Этот бой, проходивший по правилам бокса, завершился вничью (победить можно было только нокаутом).

К слову, следующим соперником Анпо может стать звездный американский боксер Райан Гарсия.

Напомним, недавно Усик победил Фьюри в реванше. Затем украинец продемонстрировал всему миру настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. Историк объяснил важность данного жеста.

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео поединка. Кроме того, ознакомьтесь с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта, который впервые в истории бокса судил бой.