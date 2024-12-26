"Нас миллионы": Ломаченко вызвал восторг у россиян, набросившись на Епифания (видео)

Знаменитый боксер прервал молчание

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) продолжает защищать УПЦ. На этот раз боксер публично раскритиковал интервью главы ПЦУ — митрополита Епифания.

Соответствующий пост Loma опубликовал на своей странице в Instagram. Добавим, что страница боксера в соцсети недоступна для просмотра из Украины. Спортсмен прокомментировал некоторые тезы главы ПЦУ.

"Яркий пример того когда на белое говорят черное!

— Идеальная реформа, которая не разделила общество?

Разделила и продолжает разделять!

— Единицы, которые остались праздновать по старому календарю?

Нет, нас не единицы, нас миллионы!

— Я всегда заявлял и заявляю, мы хотим, что бы этот процесс проходил мирно и спокойно без противостояния, потому что мы не имеем права открывать внутри Украины еще один религиозный фронт

Так вы его и открыли, и не мирно и спокойно, а силой и наглостью, когда избивали стариков и женщин, после чего захватывали Наши Храмы!

— Но иногда служители Московской Церкви физически препятствуют громадам вернуть себе своё

Служители Московской церкви в России, а у нас служители Украинской Церкви и физически не препятствуют, а защищают свои храмы которые построили с людьми! Это все равно, что вы пришли к людям в дом и скажите им, что они не так живут у себя дома и вы силой отберете у них дом!

— Высокая свобода вероисповедания?

Нет, идут сильнейшие преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ. Искренне верующие христиане видят, что происходит, и понимают где настоящая Апостольская Церковь!

— Несколько людей против перехода, а большинство за?

Совсем наоборот, большинство людей против перехода в церковь которая проповедуют насилие и ненависть!

— Иногда происходят неприятные инциденты?

Не иногда, а в большинстве случаях, если не во всех! Мир Всем", — написал Ломаченко.

Добавим, что россияне с восторгом восприняли слова боксера.

Напомним, недавно в сети прошел слух о том, что Ломаченко завершил карьеру боксера. Однако это оказалось лишь шуткой.