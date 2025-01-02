Сталеве підборіддя, як у Усика: суддя уникнув нокдауна, пропустивши потужні удари (відео)

Рефері у рингу постраждав під час шоу єдиноборств у Японії

У Сайтама (Японія) відбулося шоу єдиноборств Rizin 49, у головному бою якого на рингу зійшлися місцевий кікбоксер Рукія Анпо та Сіна Карімян з Ірану. До речі, японець у 2024 році бився з легендою боксу Менні Пак'яо, який завершив кар’єру у профі.

У поєдинку Анпо — Карімян стався інцидент. Боксери в останньому раунді кілька разів ударили суддю у ринзі, передає "Телеграф".

Виставковий поєдинок, який проходив за правилами кікбоксингу в проміжній вазі до 99,8 кг, йшов усі відведені 6 раундів. У результаті всі судді віддали перемогу Анпо — 60-54. Додамо, що рефері в рингу продемонстрував неймовірну стійкість після пропущених ударів. До речі, сталевим підборіддям у боксі славиться Олександр Усик, який жодного разу в кар'єрі не був у нокдауні.

Зазначимо, Рукія влітку 2024 року провів виставковий поєдинок проти Пак’яо. Цей бій завершився внічию (перемогти можна було тільки нокаутом).

До речі, наступним суперником Анпо може стати зірковий американський боксер Раян Гарсія.

Нагадаємо, нещодавно Усик переміг Ф’юрі в реванші. Далі українець продемонстрував усьому світу справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. Історик пояснив важливість цього жесту.

На сайті "Телеграф" можна переглянути відео кращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також повне відео поєдинку. Крім того, ознайомтеся з підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту, який вперше в історії боксу судив бій.