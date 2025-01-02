Кличко может провести супербой с Фьюри: названо условие

Судьба этого поединка зависит от другого британского боксера

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может вернуться на ринг, чтобы провести реванш против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Недавно "Цыганский король" во второй раз проиграл бой обладателю титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александру Усику (23-0, 14 КО).

О потенциальном возвращении Кличко на правах анонимности сообщил boxingscene один из видных функционеров в боксе. По его словам, чтобы 48-летний Владимир вернулся на ринг, необходимо не только желание украинца.

Дело в том, что 36-летний Фьюри после поражений от Усика имеет только одно денежное предложение — бой с британцем Энтони Джошуа. Однако AJ, потерпев сокрушительное поражение от Даниеля Дюбуа, уже думает об уходе из бокса. Функционер считает, что если Джошуа повесит перчатки на гвоздь, то было бы вполне логично, чтобы Кличко вышел на ринг и устроил масштабный бой с Тайсоном.

Добавим, что о возвращении Кличко на ринг перед боем Усик — Фьюри 2 заговорил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Отметим, именно Фьюри прервал продолжительную чемпионскую серию Владимира со счетом 115-112, 114-113, 115-112. Планировался реванш, однако Тайсон начал употреблять алкоголь и наркотики, потеряв свои пояса.

Напомним, после победы Усик продемонстрировал публике в Эр-Рияде настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2 и полное видео боя, а также ознакомиться с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта.