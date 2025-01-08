Наследник Дэвида Туа идет за Усиком (видео)

В мире бокса давно говорят о бое Усик — Опетая

В среду, 8 января, чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе австралиец Джей Опетая (27-0, 21 KO) успешно защитил титул. Многие эксперты считают, что именно этот австралиец сможет составить конкуренцию в ринге чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО).

Опетая досрочно победил новозеландского боксера Дэвида Ника (10-1, 9 KO) на вечере бокса в Бродбиче (Австралия). Об этом сообщает "Телеграф".

В четвертом раунде Опетая отправил соперника в нокдаун. Ник поднялся, однако тут же был нокаутирован. К слову, Дэвид проиграл впервые в своей карьере.

Отметим, Джей имеет самоанские корни. Некоторые называют австралийца наследником Дэвида Туа — знаменитого самоанского и новозеландского боксера-супертяжа. "Туарминатор" обладал одним из сильнейших ударов в мире и даже дрался за титул абсолютного чемпиона мира против Леннокса Льюиса.

Отметим, Опетая точно не станет следующим соперником Усика, однако разговоры об этом поединке идут. К примеру, сам Джей уже вызывал Александра на бой, правда, только после того, как он объединит титулы в крузервейте. Также о потенциальном поединке Усик — Опетая говорил промоутер Эдди Хирн. По его словам, Джею нужно для начала выиграть все титулы в 1-м тяжелом весе, чтобы претендовать на бой с украинцем.

Вероятно, следующим соперником Усика станет Даниель Дюбуа. Напомним, "Динамит" завоевал пояс IBF, нокаутировав британца Энтони Джошуа. К слову, этот бой стал чемпионским благодаря щедрости Александра, который добровольно отказался от пояса перед реваншем с "Цыганским королем".