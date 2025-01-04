Усик может сделать Кличко "подарок", чтобы вернуть Владимира на ринг

Возвращение Кличко на ринг может стать событием десятилетия в боксе

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может вернуться на ринг. Слухи о возвращении бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям возобновились перед шоу Усик — Фьюри 2.

К слову, обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте Александр Усик может поспособствовать возвращению Кличко на ринг. Об этом сообщает worldboxingnews.

Дело в том, что Владимир даже после окончания карьеры мечтал побить рекорд американского супертяжа Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней. Сейчас Кличко 48 лет, он постоянно тренируется и готов принять вызов. Усик может помочь соотечественнику, освободив один из поясов. По информации источника, Александр может "подарить" титул WBC, который будет разыгран в потенциальном бою Доктора Стального Молота (прозвище Владимира Кличко).

Добавим, что Усик уже "дарил" чемпионский пояс IBF. Этот титул был разыгран в бою Джошуа — Дюбуа.

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео поединка.