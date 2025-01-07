Усик и Ломаченко поздравили с Рождеством, россияне в восторге

Украинские боксеры празднуют Рождество по старому церковному календарю

Чемпионы мира по боксу Александр Усик (23-0, 14 КО) и Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) поздравили подписчиков в соцсетях с Рождеством Христовым. Многие украинские христиане, перешедшие на новоюлианский календарь, уже отпраздновали событие 25 декабря.

Супертяж сделал это в сторис в Instagram, а легковес опубликовал поздравление на своей странице. Оба боксера являются прихожанами УПЦ, которую некоторые связывают с Московским Патриархатом (МП).

"С Рождеством. Христос родился, славим его", — написал Усик, прикрепив открытку.

"С Рождеством Христовым! Мира и Добра!" — написал Ломаченко, добавив картинку с поздравлением.

Добавим, что публикация Ломаченко не доступна для просмотра из Украины. Василий в очередной раз вызвал восторг среди россиян, поддержав УПЦ. К слову, недавно украинский чемпион публично раскритиковал главу ПЦУ — митрополита Епифания.

Ранее Верховная Рада запретила деятельность на территории Украины церквей, связанных с Россией. Ломаченко угрожал последствиями, если власти примут данный закон. Позднее Усик заявил, что УПЦ не связана с Московским Патриархатом.