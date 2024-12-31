Фьюри пошел на большие перемены после поражения от Усика

"Цыганский король" проводит новогодние праздники в кругу семьи

Друг бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джимми Харрингтон рассказал, чем занимается "Цыганский король" после поражения от Александра Усика. Британский боксер три месяца не общался с родными, сосредоточившись на подготовке к реваншу.

Соответствующий комментарий Харрингтона приводит The Mirror. По словам Джимми, Тайсон сбрил бороду и проводит время с семьей.

"Да, он больше не носит бороду. Тайсон вернулся домой, в Моркам, где проводит время со своей семьей и занимается повседневными делами. Я видел, как он ходил выпить кофе, гулял с семьей, а также вернулся к семейной жизни. Он отсутствовал в течение трех месяцев, не видел своих близких, а теперь Тайсон собирается провести новогодние праздники в кругу своей семьи", – заявил Джимми.

Напомним, после победы над "Цыганским королем" Усик продемонстрировал всему миру настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. Историк объяснил важность данного жеста.

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео поединка. Кроме того, ознакомьтесь с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта, который впервые в истории бокса судил бой.