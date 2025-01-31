Почти 70 погибших, поиски продолжаются. Что известно об авиакатастрофе в США

Первые выводы о причинах аварии объявят в течение месяца

Все 67 человек погибли в результате столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в небе над Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, хотя официально по меньшей мере 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Катастрофа произошла вечером 29 января, примерно в четырех километрах от Белого дома. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Спасатели уже извлекли из воды десятки тел погибших, информирует CNN.

Следователи обнаружили "черные ящики" разбитого самолета — приборы, которые записывают все разговоры пилотов и показатели полета. Их уже передали на изучение в ближайшую лабораторию. Первые выводы о причинах аварии объявят в течение месяца.

Как все было

Самолет летел из города Вичита — на его борту было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Когда он заходил на посадку в аэропорт Вашингтона, в него врезался военный вертолет с тремя военными на борту.

Среди погибших — известные фигуристы, возвращавшиеся из тренировочного лагеря. Погибли чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. СМИ также публикуют список спортсменов, которые могли находиться на борту самолета.

Также сообщалось, что записи разговоров пилотов свидетельствуют, что экипаж вертолета видел самолет и просил его держаться на расстоянии. Через 13 секунд после этого на записи слышны удар и крики. Специалисты предполагают, что военные пилоты могли спутать самолеты, ведь в тот момент в небе было еще 18 других воздушных судов.

Кроме того, сообщалось, что момент столкновения самолета и вертолета в США попал на радары. СМИ пишут, будто гражданский самолет менял курс и резко врезался в вертолет. Об этом сообщил один из пользователей, приславших анонимно видео воспроизведения из официального радара управления воздушным движением. Впрочем, официально это пока не подтверждено.

Вместе с тем, главный авиадиспетчер США говорит, что делать выводы еще рано. По его словам, и пилоты American Airlines, и военные лётчики хорошо знали, как летать в сложном воздушном пространстве столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп прокомментировал катастрофу самолета и вертолета в небе над Вашингтоном. Он считает, что катастрофы можно было избежать.