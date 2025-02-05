Олімпійський чемпіон через гроші покусав колегу

Спортсмен постане перед судом

Відомий регбіст, олімпійський чемпіон Ріо з регбі-7 у складі збірної Фіджі Масівесі Дакувака влаштував незвичайний інцидент. Спортсмен у ході конфлікту за щоку вкусив партнера по команді.

Про це повідомляє fijivillage. Масівесі виступає за французький клуб "Біарріц" з другого дивізіону першості Франції.

За інформацією джерела, Дакувака побився з одноклубником через гроші. Їхній колега вирішив розняти партнерів по команді, але в результаті отримав укус від Масівесі. Потерпілого доправили до лікарні, де йому наклали 20 швів.

Дакувака шкодує про подію, проте пояснити свій вчинок не зміг. Регбіста усунули від команди, "Біарріц" розпочав внутрішнє розслідування. Повідомляється, що у травні Масівесі постане перед судом.

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Раніше повідомлялося, що англійський регбійний клуб "Глостер" заборонив російському регбісту Кирилу Готовцеву носити прапор Росії на формі.

Крім того, у професійному футболі найближчим часом можуть з’явитися помаранчеві картки. Це нововведення взяли з регбі, де жовта картка означає 10-хвилинне видалення з поля. У футболі для цього виду покарань хочуть використати помаранчеву картку.