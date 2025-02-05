Берінчик — Девіс: де і коли дивитись чемпіонський бій в Україні

Великий бій пройде у Нью-Йорку (США)

У ніч на суботу, 15 лютого, на арені "Театру в Медісон Сквер Гарден" відбудеться великий вечір професійного боксу від Top Rank. Непереможний український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе захист титулу WBO у легкій вазі у поєдинку проти небитого американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО).

Супербій Берінчик — Девіс в Україні ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Шоу боксу Берінчик — Девіс Megogo покаже за підписками "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Про час початку трансляції повідомлять пізніше. Українець уперше захищає чемпіонський титул. Орієнтовний початок головного бою – 06:00 за київським часом.

У травні 2024 року Берінчик уперше в кар’єрі став чемпіоном світу, перемігши Емануеля Наваррете з Мексики рішенням суддів — 115-113, 112-116, 116-112.

Кейшон, у свою чергу, у своєму останньому поєдинку нокаутом у другому раунді здолав Густаво Даніеля Лемоса.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко серйозно роздумує про повернення на професійний ринг у 2025 році. Одним із можливих суперників Кличка є Олександр Усик.