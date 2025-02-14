Беринчик - Дэвис: онлайн-трансляция вечера бокса

Украинец впервые защищает титул чемпиона

В пятницу, 14 февраля, в Нью-Йорке (США) непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет поединок против небитого американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 КО). Накануне между боксерами вспыхнул конфликт, который перерос в расистский скандал.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса в Нью-Йорке. Начало трансляции в 03:00 15 февраля по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса в Нью-Йорке Беринчик — Дэвис (обновляется)

Что на кону

На кону поединка стоит чемпионский пояс WBO в легком весе. Кроме того, по информации "Чемпиона", Беринчик получит самый большой гонорар в своей профессиональной боксерской карьере — около 400 тысяч долларов. Накануне боксеры взвесились перед боем. Вес украинского чемпиона составил 61,05 кг, а американского претендента — 60,87 кг.

Где смотреть бой Беринчик — Дэвис

Чемпионский поединок Беринчик — Дэвис в Украине эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Вечер бокса можно посмотреть на сервисе по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Стоимость пробной подписки от 69 грн. Трансляция вечера бокса в Нью-Йорке на Megogo начнется в 03:00 по киевскому времени. Ориентировочное начало главного боя — 06:00 по киевскому времени.

Промо видео боя Беринчик — Дэвис

Прогноз букмекеров на бой Беринчик — Дэвис

Беринчик является аутсайдером "дуэли". По мнению аналитиков, успех украинца оценивается коэффициентом 4,40. В то же время триумф американца котируется коэффициентом 1,27. Таким образом, вероятность победы Дениса оценили в 22%, а Кишона — в 78%.

Андеркард шоу Беринчик — Дэвис

Последние бои Беринчика и Дэвиса

В мае 2024 года Беринчик впервые в карьере стал чемпионом мира, победив Эмануэля Наваррете из Мексики решением судей — 115-113, 112-116, 116-112.

Кишон, в свою очередь, в своем последнем поединке нокаутом во втором раунде одолел Густаво Даниеля Лемоса.

Напомним, Денис впервые защищает чемпионский пояс WBO, который добыл в мае 2024 года. Отметим, в Украине бой Беринчик — Дэвис покажут на платной основе. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на этот поединок.