Беринчик - Дэвис: онлайн-трансляция боя

Украинский чемпион проведет защиту титула в Нью-Йорке

В пятницу, 14 февраля, в Нью-Йорке (США) на Madison Square Garden Theater состоится большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого на ринг выйдут непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и небитый американец Кишон Дэвис (12-0, 8 КО). Накануне боксеры устроили перепалку на взвешивании.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию чемпионского боя Беринчик — Дэвис. Следит за ходом других поединков шоу можно в статье "Беринчик — Дэвис: онлайн-трансляция вечера бокса". Начало трансляции в 03:00 15 февраля по киевскому времени, главный бой начнется ближе 06:00.

Онлайн-трансляция боя Беринчик — Дэвис (обновляется)

Промо видео боя Беринчик — Дэвис

Беринчик впервые защищает титул чемпиона WBO в легком весе, причем делает это на территории соперника. Во второй раз в своей карьере в профи Денис выйдет на ринг в статусе андердога, однако 36-летнему украинцу есть что показать 25-летнему претенденту. Добавим, что боксеры несколько раз устраивали перепалку во время медиа-мероприятий вокруг боя, американец даже обвинил украинца в расизме.

Напомним, Денис впервые защищает чемпионский пояс WBO, который добыл в мае 2024 года в поединке против Эмануэля Наваррете. Отметим, в Украине бой Беринчик — Дэвис покажут на платной основе. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на этот поединок.