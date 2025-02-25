Стамбульське дербі обернулося кримінальщиною для Моурінью (відео)

"Особливий" вляпався у скандал через свій довгий язик

Днями в Туреччині прогриміло Стамбульське дербі, в якому зустрічалися "Фенербахче" та "Галатасарай". До речі, португальський фахівець Жозе Моурінью очолює "Фенербахче" з червня 2024 року.

Зустріч, що відбувалася у Стамбулі на стадіоні "Рамс Парк", завершилася з рахунком 0:0. Після гри "Галатасарай" пообіцяв порушити кримінальну справу проти "Особливого", повідомляє пресслужба турецької команди в соцмережі Х.

"З початку роботи в Туреччині Моурінью виступав з принизливими заявами на адресу турецького народу. Ми заявляємо про намір порушити кримінальну справу у зв’язку з його расистськими висловлюваннями, а також направити офіційні скарги до УЄФА та ФІФА", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, після гри Моурінью заявив, що представники "Галатасараю" стрибали на лаві запасних "як мавпи".

Відеоогляд матчу "Галатасарай" — "Фенербахче"

Додамо, що за підсумками 24-х турів "Галатасарай" (64 очки) лідирує у чемпіонаті Туреччини, "Фенербахче" (58) йде другим.

Раніше повідомлялося про словесну суперечку Моурінью з головним тренером "Ман Сіті" Хосепом Гвардіолою. Португалець підколов іспанця через справу проти Городян.