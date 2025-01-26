Довбик принес "Роме" гостевую победу в Серии А (видео)

Украинец феноменально проводит зимний отрезок сезона в Италии

В воскресенье, 26 января, нападающий сборной Украины Артем Довбик забил свой восьмой гол в чемпионате Италии по футболу сезона 2024/25. Накануне украинец ворвался в пятерку лучших бомбардиров Серии А.

В гостевом поединке 22-го тура итальянского первенства против "Удинезе" (1:2) Довбик реализовал пенальти. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинский нападающий вышел в старте и даже отличился голом из игры в первом тайме, правда, взятие ворот было отменено из-за офсайда. А во второй половине при счете 1:1 Артему доверили пробить 11-метровый удар, и украинец не подвел. Нападающий развел вратаря и мяч по разным углам и принес Волкам важную победу.

Этот успех позволил римлянам закрепиться на 9-м месте в Серии А. Отставание от лидера ("Наполи") составляет 23 очка. От зоны еврокубков "Рому" отделяют 4 балла.

Полный видеообзор матча "Удинезе" — "Рома":

В сезоне 2024/25 Довбик забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 28 играх за "Рому" во всех турнирах. Ранее Артем оформил уникальные голевые действия в матче против "Пармы" (5:0). Кроме того, недавно форвард сборной Украины отличился дублем в Кубке Италии.