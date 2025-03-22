Бельгия - Украина: букмекеры оценили шансы команды в Лиге наций

Сине-желтые близки к выходу в дивизион А Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сыграет с Бельгией в рамках ответной игры стыкового раунда Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Украина.

По мнению букмекеров, бельгийцы, вероятно, выиграют матч, однако проиграют 2-матчевое противостояние. Об этом сообщает Favbet.

По мнению специалистов, в Лиге А будет играть именно Украину. На успех Сине-желтых можно сделать ставку с коэффициентом 1,44. В то же время подобный успех Красных Дьяволов оценивается коэффициентом 2,92.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Украина

Favbet: (победа Украины 1,51 — ничья 4,60 — победа Бельгии 6,30)

William Hill: (1,44 — 4,20 — 6,00)

Bwin: (1,44 — 4,33 — 6,25)

Матч Бельгия — Украина состоится в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена". Накануне "Телеграф" сообщил, где и когда смотреть игру в прямом эфире. Добавим, что в первом матче украинцы сенсационно победили Красных дьяволов со счетом 3:1.

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины неудачно выступила в Лиге наций, заняв второе место на групповом этапе в дивизионе B. Таким образом, Сине-желтые пробились в стыковой раунд за право подняться в дивизион А. К слову, победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, проигравший будет выступать в дивизионе B.

Ранее главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, правда, украинцы уже успели потерять основного центрбека, а по итогам первой игры — двух правых защитников — Коноплю и Сыча.