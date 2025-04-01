"Украинский Холанд" не хочет ехать в сборную из-за ударов ниже пояса: новые детали скандала (видео)

В юношеской сборной Украины царит странная атмосфера

Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился инсайдерской информацией по поводу 17-летнего форварда немецкого "Байера" Артема Степанова. Украинский нападающий не хочет играть за сборную Украины U-19 из-за конфликта с главным тренером команды Дмитрием Михайленко.

Соответствующий комментарий Цыганыка доступен на его YouTube-канале. По информации журналиста, тренеры давали форварду, которого часто сравнивают с норвежцем Эрлингом Холандом, подзатыльники или либо подср**ники.

"Я много слышал об этом парне. У него достаточно сложный характер. Он сам по себе немного пренебрежительный, он сам по себе тяжело адаптируется к коллективу. Это действительно так, и есть много людей, которые об этом говорили.

Конечно, футболист, возможно, должен быть таким немного с высоким носом, с таким подобранным вверх носом, но это иногда перебирается, иногда это слишком много. Но я хочу вам сказать, что, насколько я понимаю, что там был инцидент в сборной, когда он приехал в свое время, это было, по-моему, несколько лет назад или в прошлом году, что его подср**никами гоняли.

Или подср**никами, или подзатыльниками. Причем это делали, знаете, те люди, которые должны иметь педагогическое образование и этого не делать. Я имею в виду тренеров. Что там произошло, и насколько это правда – пусть разбирается УАФ в этой ситуации. Ну, как я понимаю, там была эта история", — заявил Цыганык.

Напомним, в прошлом году Степанов продлил контракт с "Байером". В сезоне 2024/25 главный тренер Фармацевтов Хави Алонсо выпустил украинца на поле на несколько минут в Лиге чемпионов.