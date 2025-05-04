Довбик вывел "Рому" в зону Лиги чемпионов (видео)

Украинец отличился важным голом

В воскресенье, 4 мая, в Риме (Италия) состоялся матч 35-го тура Серии А сезона 2024/25 "Рома" — "Фиорентина". Победный гол в поединке оформил форвард сборной Украины Артем Довбик, который присоединился к Волкам перед стартом текущей кампании.

Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе, завершилась победой "Ромы" со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Победный и единственный гол в поединке римляне оформили в дополнительное к первому тайму время. На 45+5 минуте после подачи с углового Довбик оказался в нужном месте в нужное время и головой вколотил мяч в ворота гостей после скидки Элдора Шомуродова.

Видео гола Довбика в ворота "Фиорентины":

Таким образом, Довбик оформил 12-й гол в первенстве Италии и разместился на 5-м месте в гонке бомбардиров. Этот успех позволил "Роме" подняться на заветное 4-е место в турнирной таблице Серии А, которое дает право сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Добавим, что до окончания чемпионата Италии осталось всего три тура. Волкам предстоит сыграть с "Аталантой", "Миланом" и "Торино".

Ранее сообщалось, что представитель Серии А дал бой "Барселоне" в Лиге чемпионов. "Интер", несмотря на прогнозы букмекеров, забил три гола в гостях у каталонцев.