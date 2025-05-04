Довбик вивів "Рому" у зону Ліги чемпіонів (відео)

Українець відзначився важливим голом

У неділю, 4 травня, у Римі (Італія) відбувся матч 35-го туру Серії А сезону 2024/25 "Рома" — "Фіорентина". Переможний гол у поєдинку оформив форвард збірної України Артем Довбик, який приєднався до Вовків перед стартом поточної кампанії.

Зустріч на Олімпійському стадіоні завершилася перемогою "Роми" з рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Переможний та єдиний гол у поєдинку римляни оформили у додатковий до першого тайму час. На 45+5 хвилині після подачі з кутового Довбик опинився в потрібному місці в потрібний час і головою вбив м’яч у ворота гостей після скидки Елдора Шомуродова.

Відео гола Довбика у ворота "Фіорентини":

Таким чином, Довбик оформив 12-й гол у першості Італії та розмістився на 5-му місці у гонці бомбардирів. Цей успіх дозволив "Ромі" піднятися на 4-те місце в турнірній таблиці Серії А, яке дає право зіграти в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Додамо, що до закінчення чемпіонату Італії залишилося лише три тури. Вовкам належить зіграти з "Аталантою", "Міланом" та "Торіно".

Раніше повідомлялося, що представник Серії А дав бій "Барселоні" у Лізі чемпіонів. "Інтер", попри прогнози букмекерів, забив три голи в гостях у каталонців.