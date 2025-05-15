Мечты сбываются! В чемпионате Нидерландов разыгралась настоящая драма (видео)

Болельщики ПСВ верили в другую команду до последнего и та не подвела

Чемпионат Нидерландов по футболу сезона 2024/25 подходит к своей развязке. В предпоследнем туре в первенстве поменялся лидер.

В сети завирусился момент, как болельщики ПСВ после победы своей команды над "Хераклесом" (2:0) не покинули трибуны, а досматривали игру главного конкурента за титул — "Аякса", который в параллельном поединке встречался с "Гронингеном". Об этом сообщает "Телеграф".

"Аякс" вел в счете против "Гронингена", однако на 9-й дополнительной минуте "середняк" Эредивизи внезапно отыгрался. Игра завершилась со счетом 1:1, после чего ПСВ единолично возглавил чемпионат Нидерландов. На видео видно, как болельщики ПСВ празднуют гол "Гронингена" в ворота "Аякса".

Примечательно, что 4 тура назад "Аякс" лидировал в первенстве, опережая ближайшего преследователя на 9 очков, а теперь идет вторым. Развязка в чемпионате Нидерландов наступит 18 мая, когда ПСВ сыграет со "Спартой", а "Аякс" — с "Твенте".

Турнирное положение команд в чемпионате Нидерландов по футболу за тур до окончания первенства

Видеообзор матча "Гронинген" - "Аякс"

Видеообзор матча ПСВ - Хераклес

Напомним, развязка в чемпионате Нидерландов неожиданно влияла на донецкий "Шахтер". Дело в том, что Горняки могут попасть в основной этап Лиги Европы без квалификации, а одним из условий для этого было место "Фейеноорда" в первенстве. Футбольный клуб из Роттердама не опустится ниже третьего места, а потому Горняки все еще могут попасть в ЛЕ напрямую.