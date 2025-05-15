Мрії здійснюються! У чемпіонаті Нідерландів розігралася справжня драма (відео)

Вболівальники ПСВ вірили в іншу команду до останнього і та не підвела

Чемпіонат Нідерландів із футболу сезону 2024/25 підходить до своєї розв’язки. У передостанньому турі у першості змінився лідер.

У мережі завірусився момент, як уболівальники ПСВ після перемоги своєї команди над "Гераклесом" (2:0) не залишили трибуни, а дивилися гру головного конкурента за титул — "Аякса", який у паралельному поєдинку зустрічався з "Гронінгеном". Про це повідомляє "Телеграф".

"Аякс" вів у рахунку проти "Гронінгена", проте на 9-й додатковій хвилині "середняк" Ередівізі раптово відігрався. Гра завершилася з рахунком 1:1, після чого ПСВ одноосібно очолив чемпіонат Нідерландів. На відео видно, як уболівальники ПСВ святкують гол "Гронінгена" у ворота "Аякса".

Примітно, що 4 тури тому "Аякс" лідирував у першості, випереджаючи найближчого переслідувача на 9 очок, а тепер іде другим. Розв’язка в чемпіонаті Нідерландів настане 18 травня, коли ПСВ зіграє зі "Спартою", а "Аякс" — з "Твенте".

Турнірне становище команд у чемпіонаті Нідерландів з футболу за тур до закінчення першості

Відеоогляд матчу "Гронінген" — "Аякс"

Відеоогляд матчу ПСВ — Хераклес

Нагадаємо, розв’язка у чемпіонаті Нідерландів несподівано впливала на донецький "Шахтар". Річ у тому, що Гірники можуть потрапити до основного етапу Ліги Європи без кваліфікації, а однією з умов для цього було місце "Феєнорда" у першості. Футбольний клуб з Роттердама не опуститься нижче за третє місце, а тому Гірники все ще можуть потрапити в ЛЄ напряму.