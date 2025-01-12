Украинка Ушенина выиграла шахматное Евро

Две украинки стали призерами Евро

В воскресенье, 12 января, украинская шахматистка Анна Ушенина победила на чемпионате Европы по рапиду среди женщин. Накануне украинка стала второй на ЧЕ-2025 по блицу.

На турнире в Монте-Карло (Монако) Анна одержала 6 побед и 5 ничьих, набрав 8,5 балла. Этого хватило, чтобы выиграть соревнования, передает "Телеграф".

Примечательно, что Ушенина опередила троих участниц только по дополнительным показателям. Украинка Юлию Осьмак выиграла "бронзу" с тем же количеством очков, а "серебро" добыла Сарасадат Хадемальшарьех из Испании.

Напомним, на ЧМ-2024 по рапиду организаторы запретили норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену играть в джинсах. К слову, на ЧМ по блицу норвежец был допущен к соревнованиям, хотя он также пришел на игру в джинсах.

Ранее Карлсен призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича. Затем в РФ потребовали, чтобы Магнус вернул деньги, заработанные в России.