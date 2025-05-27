По мнению предателя Украины, в РФ существует негласный заговор против его команды

Бывший капитан сборной Украины по футболу, а ныне тренер российского "Зенита" Анатолий Тимощук заявил, что другие команды сплотились против питерского клуба во время чемпионской гонки в России. К слову, Тимощуку грозит тюрьма в Украине.

Соответствующий комментарий Тимощука приводит legalbet.ru. "Зенит" в итоге занял второе место в чемпионате России, хотя до этого 6 раз подряд побеждал. Победу в турнире завоевал "Краснодар".

"Проиграть чемпионство обиднее, чем Кубок. Поскольку мы потеряли шансы в обоих турнирах, команда не сможет выступить в Суперкубке страны.

Чемпионат был для нас тяжелым. Клубы настолько сплотились, чтобы "Зенит" не завоевал золото, всеми силами пытались нас остановить. Но нас это не должно интересовать. Мы отвечаем за свой результат", – сказал тренер "Зенита".

Напомним, СБУ занялась Тимощуком после того, как украинец пожертвовал деньги на российскую армию. Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался касательно действий Тимощука, а сам Анатолий стал мемом.