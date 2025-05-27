На думку зрадника України, у РФ існує негласна змова проти його команди

Колишній капітан збірної України з футболу, а нині тренер російського "Зеніту" Анатолій Тимощук заявив, що інші команди згуртувалися проти пітерського клубу під час чемпіонських перегонів у Росії. До речі, Тимощуку загрожує в’язниця в Україні.

Відповідний коментар Тимощука наводить legalbet.ru. "Зеніт" у підсумку посів друге місце у чемпіонаті Росії, хоча до цього 6 разів поспіль перемагав. Перемогу у турнірі виборов "Краснодар".

"Програти чемпіонство образливіше, ніж Кубок. Оскільки ми втратили шанси в обох турнірах, команда не зможе виступити в Суперкубку країни.

Чемпіонат був для нас важким. Клуби настільки згуртувалися, щоб "Зеніт" не завоював золото, щосили намагалися нас зупинити. Але нас це не має цікавити. Ми відповідаємо за свій результат ", – сказав тренер "Зеніту".

Нагадаємо, СБУ зайнялася Тимощуком після того, як українець пожертвував гроші на російську армію. Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився щодо дій Тимощука, а сам Анатолій став мемом.