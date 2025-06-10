Новая Зеландия — Украина: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые попытаются реабилитироваться перед болельщиками

В ночь на среду, 11 июня, национальная команда Украины проведет свой второй поединок на турнире Canadian Shield-2025. Накануне Сине-желтые потерпели поражение от хозяев соревнований (2:4).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия — Украина. Стартовый свисток встречи, которая состоится в Торонто на стадионе "Бимо Филд", прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча Новая Зеландия — Украина (обновляется)

Сине-желтые в матче против Новой Зеландии попытаются реабилитироваться перед болельщиками за безвольное поражение от Канады. К слову, Новая Зеландия на Canadian Shield-2025 уже заявила о себе, обыграв Кот-д'Ивуар, а потому украинцам явно будет нелегко. Встреча хоть и несет товарищеский характер, однако от сборной Украины болельщики ожидают только победы.

Где и когда смотреть матч Новая Зеландия — Украины

Посмотреть поединок сборных Украины и Новой Зеландии можно на медиа-платформе Megogo. Прямая видеотрансляция игры будет доступна на Megogo по подпискам "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность" и "MEGOPACK XL". Стоимость пробной подписки — от 69 грн за месяц. Кроме того, бесплатно посмотреть встречу можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Прогноз букмекеров на матч Новая Зеландия — Украины

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются однозначными фаворитами встречи. Специалисты оценили вероятность успеха Украины в 54%, а вероятность триумфа Новой Зеландии — в 21%.

История встреч

Ранее команды не пересекались между собой на международной арене.

Видеообзор матча Канада - Украина

Напомним, главные матчи сборной Украины в 2025 году еще впереди. Осенью этого года украинцы начинают отбор на чемпионат мира-2026. Сине-желтые за место на Мундиале поборются с Францией, Азербайджан и Исландией.