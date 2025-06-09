Новая Зеландия — Украина: букмекеры оценили шансы команд

Аналитики сумели выделить фаворита в этом противостоянии

В ночь на среду, 11 июня, сборная Украины по футболу сыграет второй поединок на турнире для национальных команд Canadian Shield-2025. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия — Украина.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются однозначными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность успеха Украины в 54%, а вероятность триумфа Новой Зеландии — в 21%.

Прогноз букмекеров на матч Canadian Shield-2025 Новая Зеландия — Украина

Favbet: (победа Новой Зеландии 4,75 — ничья 4,00 — победа Украины 1,83)

William Hill: (4,00 — 3,70 — 1,75)

Матч Новая Зеландия — Украина состоится в Торонто на стадионе "Бимо Филд". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире.

Напомним, в первой игре на Canadian Shield-2025 украинцы проиграли хозяевам соревнований со счетом 2:4. Напомним, главные матчи сборной Украины в 2025 году еще впереди. Осенью этого года украинцы начинают отбор на ЧМ-2026. Сине-желтые за место на Мундиале поборются с Францией, Азербайджан и Исландией.