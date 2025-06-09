Нова Зеландія — Україна: букмекери оцінили шанси команд

Аналітики зуміли виділити фаворита у цьому протистоянні

У ніч проти середи, 11 червня, збірна України з футболу зіграє другий поєдинок на турнірі для національних команд Canadian Shield-2025. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нова Зеландія — Україна.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є однозначними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність успіху України у 54%, а ймовірність тріумфу Нової Зеландії – у 21%.

Прогноз букмекерів на матч Canadian Shield-2025 Нова Зеландія — Україна

Favbet: (перемога Нової Зеландії 4,75 – нічия 4,00 – перемога України 1,83)

William Hill: (4,00 — 3,70 — 1,75)

Матч Нова Зеландія — Україна відбудеться у Торонто на стадіоні "Бімо Філд". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері.

Нагадаємо, у першій грі на Canadian Shield-2025 українці програли господарям змагань із рахунком 2:4. Нагадаємо, головні матчі збірної України у 2025 році ще попереду. Восени цього року українці розпочинають відбір на ЧС-2026. Синьо-жовті за місце на Мундіалі поборються з Францією, Азербайджаном та Ісландією.