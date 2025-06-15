Лидер сборной Украины согласился на переход в ПСЖ, где играет россиянин

"Борнмут" может не отпустить украинца

В воскресенье, 15 июня, стало известно, что центральный защитник сборной Украины Илья Забарный согласился перейти из английского "Борнмута" во французский "Пари Сен-Жермен". В составе парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х. По его информации, теперь ПСЖ обсуждает с "Борнмутом" цену на игрока.

"ПСЖ и Илья Забарный согласовали личные условия пятилетнего контракта. Продолжаются обсуждения с "Борнмутом" о трансферной стоимости, поскольку переговоры продолжаются, но соглашение пока не заключено", — гласит сообщение.

По информации PSG Reality, сумма трансфера Забарного составит около 65 млн евро. В кампании 2024/25 22-летний Илья провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Илья Забарный довольно быстро стал лидером сборной Украины

Отметим, в прошлом сезоне Забарный также был на прицеле у ПСЖ, однако украинец отказался от перехода из-за россиянина в составе парижан. Добавим, что Сафонов не является игроком основного состава ПСЖ. Парижане в сезоне 2024/25 впервые выиграли Лигу чемпионов.