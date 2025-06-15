Лідер збірної України погодився на перехід у ПСЖ, де грає росіянин

"Борнмут" може не відпустити українця

У неділю, 15 червня, стало відомо, що центральний захисник збірної України Ілля Забарний погодився перейти з англійського "Борнмута" у французький "Парі Сен-Жермен". У складі парижан виступає російський воротар Матвій Сафонов.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі Х. За його інформацією, тепер ПСЖ обговорює з "Борнмутом" ціну на гравця.

"ПСЖ та Ілля Забарний погодили особисті умови п’ятирічного контракту. Продовжуються обговорення з "Борнмутом" про трансферну вартість, оскільки переговори продовжуються, але угода поки не укладена", — говорить повідомлення.

За інформацією PSG Reality, сума трансферу Забарного складе близько 65 млн євро. У кампанії 2024/25 22-річний Ілля провів 39 матчів на клубному рівні, відзначившись 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 42 мільйони євро.

Ілля Забарний досить швидко став лідером збірної України

Зазначимо, минулого сезону Забарний також був на прицілі у ПСЖ, проте українець відмовився від переходу через росіянина у складі парижан. Додамо, що Сафонов не є гравцем основного складу ПСЖ. Парижани в сезоні 2024/25 вперше виграли Лігу чемпіонів.