"Хохол, чего ты шокаешь?" Украинский футболист рассказал о травле в России

Игрок выступал за юношескую команду "Локовотива" до начала войны на Донбассе

Бывший футболист "Шахтера", "Олимпика" и "Черноморца" Владислав Хомутов поведал о своем пребывании в московском "Локомотиве". Украинец рассказал о травле в российской команде.

Соответствующий комментарий Хомутова приводит ukrfootball.ua. Владислав оказался в "Локомотиве" в юном возрасте в 2012 году и пробыл там полгода.

– Как дальше развивались для тебя события после неподписания договора с "Шахтером" в 2012 году?

– Одной из причин неподписания договора также было то, что мы с отцом рассчитывали на мое попадание в московский Локомотив. Я приехал туда на просмотр, потренировался неделю и меня оставили.

Жил на базе Черкизово, где были шикарные условия. Всё близко: школа, поля, стадион первой команды. Первое время меня травили: "Хохол, чего ты шокаешь?".

Одеждой я тоже отличался. Они там модные москвичи, у которых, простите меня, родители имели большие зарплаты. У меня, бл*н, обычная семья, ничего сверхъестественного. Я начал понемногу перестраиваться. Просил родителей, чтобы мне тоже хоть какие-то деньги присылали, – сказал Хомутов.

Кроме того, "Локомотив" хотел сделать из Владислава россиянина, предложив 14-летнему украинцу фиктивный брак на 18-летней россиянке.

– Пробыл там полгода. Учился, тренировался, ездил на сборы в Турцию, играл во всех спаррингах, но вообще не участвовал в поединках чемпионата, потому что легионерам нужно было делать российский паспорт. Директор Локомотива, который общался с моим отцом, предложил два варианта: либо фиктивный брак, либо, чтобы мои родители переехали жить в Москву.

По поводу фиктивного брака, клуб уже нашел мне какую-то 18-летнюю девушку. Я даже ее имя не знал. Это, конечно, бред. Отец сказал: "Ну куда? Не издевайтесь. Тебе всего 14 лет, жениться непонятно на ком, чтобы просто играть в чемпионате – нет". Ко мне родители переехать не могли по финансовым причинам и, возможно, еще какие-то, — заявил Хомутов.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после приглашения президента США Дональда Трампа.