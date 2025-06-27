Захарова закатила истерику из-за "позорного" решения Молдовы

В МИД РФ назвали власти Молдовы "режимом"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с чемпионатом Европы по кикбоксингу в Молдове. Официальный Кишинев отказался принимать российскую и белорусскую делегацию, из-за чего турнир был отменен.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит ТАСС. Мария назвала ситуацию "позором режима Санду".

"Это же просто позор, настоящий позор. Позор для режима Санду и позор для всех тех, кто вынужден быть ассоциирован с этим режимом. Кстати, этот турнир состоится, как я понимаю, уже и не в Молдове, в другой стране, где уважают основные права и свободы человека и не скатываются до поощрения расизма в каких бы то ни было формах.

Режим Санду действует по принципу "позориться – так до конца". Вот у меня такое ощущение, что уже ничего их не ограничивает. Даже то, что со стороны это все выглядит как несусветная и, самое главное, необъяснимая глупость.

Эта глупость режима Санду продемонстрировала, что попытки политизировать нейтральные международные площадки и мероприятия не вызывают поддержки ни у их организаторов, ни у участников, ни у народа Молдовы, который уже устал, что его выставляют в таком свете", – заявила Захарова.

Напомним, Молдова отказалась принимать спортсменов из РФ и Беларуси не под нейтральным статусом. Ранее Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) приняла решение о том, что россияне и белорусы должны выступать на международных турнирах с флагом и гимном. На фоне скандала WKF перенесла турнир из Молдовы.