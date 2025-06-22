Евро в Молдове отменили после отстранения России

Чемпионат Европы по кикбоксингу-2025 не состоится в Молдове из-за влияния РФ

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поддержала отмену чемпионата Европы по кикбоксингу в Молдове. Это произошло после того, как власти страны запретили въезд российским спортсменам.

Соответствующий комментарий Журовой приводит "Матч ТВ". По ее словам, Международная федерация кикбоксинга (WKF) поступила правильно, отменив турнира из-за отстранения россиян. К слову, в Молдове считают, что Россия вступила в сговор с WKF, после чего Федерация разрешила россиянам участвовать в международных стартах с флагом и гимном.

— Это напоминает ситуацию, которая была с Уимблдоном, когда в первый год не допускали наших теннисистов и организаторы были оштрафованы. Дальше никто не возмущался, стали допускать в нейтральном статусе.

В истории с чемпионатом Европы в Молдавии международная федерация проявила себя молодцом, жестко отреагировала на отстранение россиян и отменила турнир. Это хороший прецедент для всех остальных, кто так же пытается поступить с нашими спортсменами.

— Где проводить турнир теперь?

— Лучше на нейтральной территории, например в Сербии, Венгрии, — сказала Журова.

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