Захарова закотила істерику через "ганебне" рішення Молдови

У МЗС РФ назвали владу Молдови "режимом"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала ситуацію з чемпіонатом Європи з кікбоксингу у Молдові. Офіційний Кишинів відмовився приймати російську та білоруську делегацію, через що турнір було скасовано.

Відповідний коментар Захарової наводить ТАСС. Марія назвала ситуацію "ганьбою режиму Санду".

"Це ж просто ганьба, справжня ганьба. Ганьба для режиму Санду і ганьба для всіх тих, хто змушений бути асоційований з цим режимом. До речі, цей турнір відбудеться, як я розумію, вже і не в Молдові, в іншій країні, де поважають основні права і свободи людини й не скочуються до заохочення расизму в будь-яких формах.

Режим Санду діє за принципом "ганьбуватися — так до кінця". Ось у мене таке відчуття, що вже їх нічого не обмежує. Навіть те, що з боку це все виглядає як несусвітня і, найголовніше, незрозуміла дурість.

Ця дурість режиму Санду продемонструвала, що спроби політизувати нейтральні міжнародні майданчики та заходи не викликають підтримки ні в їхніх організаторів, ні в учасників, ні в народу Молдови, який уже втомився, що його виставляють у такому світлі ", – заявила Захарова.

Нагадаємо, Молдова відмовилася приймати спортсменів з РФ і Білорусі не під нейтральним статусом. Раніше Світова федерація кікбоксингу (WKF) прийняла рішення про те, що росіяни та білоруси мають виступати на міжнародних турнірах із прапором та гімном. На тлі скандалу WKF перенесла турнір із Молдови.