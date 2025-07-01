Ястремська — Гофф: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Українка стартує на найпрестижнішому трав’яному турнірі року

У вівторок, 1 липня, відбудеться центральна гра першого кола на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2025". На корт вийдуть українка Даяна Ястремська (№42 WTA) та друга ракетка світу зі США Коко Гофф.

У прямому етері в Україні суперматч Даяна Ястремська – Коко Гофф покаже YouTube-канал Setanta Sports. Зустріч, яка відбудеться на Центральному корті, розпочнеться після гри Мюллер – Джокович, орієнтовний початок гри о 21:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу 1-го кола "Вімблдон-2025" Даяна Ястремська — Коко Гофф

Ястремська вчетверте грає в основі "Вімблдону". Найкращий результат українки — четверте коло 2019 року. 2024 року одеситка дійшла до третього раунду. Гофф своєю чергою тричі доходила до 1/8 фіналу у 2019, 2021 та 2024 роках. До речі, українка та американка зустрічалися між собою тричі — тричі перемагала Коко, щоправда, на трав’яному покритті суперниці не перетиналися.

На першому ТВШ сезону, Australian Open-2025, Ястремська дійшла до 1/16 фіналу, де програла Олені Рибакіній із Казахстану (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій (2:6, 3:6).