Усик - Дюбуа 2: где и когда смотреть бой-реванш

Большой бокс покажут в Украине

В субботу, 19 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украине Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет объединительный поединок против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). На кону боя стоит титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В прямом эфире в Украине вечер бокса Усик — Дюбуа 2 покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщила пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Реванш Усик — Дюбуа состоится на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания). Megogo покажет шоу бокса с участием украинского чемпиона по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" (от 129 грн/месяц).

Вечер бокса начнется ориентировочно в 19:00 по киевскому времени с раннего андеркарда. Поединки основного карда стартуют примерно в 20:30 поединком украинских супертяжей Андрей Новицкий — Владислав Сиренко. После них на ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмондсона. Начало главного боя запланировано на 23:30. Прокомментирует реванш Владимир Кобельков.

Промо видео боя Усик - Дюбуа 2

Добавим, поединок также покажет сервис DAZN. Для просмотра боя на этой медиа-платформе необходимо оплатить 830 грн при наличии подписки.

Напомним, первый бой между боксерами завершился победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил "дуэль" и нокаутировал британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл поединок.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Добавим, что Усик накануне прекратил сотрудничество с промоутером Александром Красюком. Сейчас Александр ведет активную подготовку к реваншу.