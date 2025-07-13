Синнер впервые в карьере выиграл "Уимблдон" (видео)

Итальянец в 4-сетовом поединке выиграл трофей

В воскресенье, 13 июля, на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2025" состоится финал в мужском одиночном разряде. Украинские мужчины не прошли отбор на травяной мэйджор, на взрослом уровне нашу страну представляли только женщины.

В решающем поединке сыграли итальянец Янник Синнер (№1 ATP) и испанец Карлос Алькарас (№2 ATP). Об этом сообщает "Телеграф".

Игра, проходившая на центральном корте, завершилась победой Синнера со счетом (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Этот успех стал для Янника первым на "Уимблдоне". Итальянец выиграл £3 000 000 (около 169 млн грн), испанец получит £1 520 000 (около 85 млн грн).

Полный видеообзор финала "Уимблдона-2025" Синнер — Алькарас будет доступен здесь позднее.

До этого Карлос и Янник пересекались между собой в Туре 12 раз, испанец побеждал 8 раз, итальянец — 4.

Алькарас в пятый раз выступал на Уимблдоне и третий год подряд вышел в финал. Синнер, в свою очередь, в пятый раз играл в основной сетке травяного мэйджора и впервые вышел в финал. Ранее его лучшим результатом был полуфинал.

Напомним, у женщин титул взяла Ига Швентек из Польши. Она уничтожила на корте американку Аманду Анисимову.