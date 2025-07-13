Сіннер вперше у кар’єрі виграв "Вімблдон" (відео)

Італієць у 4-сетовому поєдинку виграв трофей

У неділю, 13 липня, на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2025" відбудеться фінал у чоловічому одиночному розряді. Українські чоловіки не пройшли відбір на трав’яний мейджор, на дорослому рівні нашу країну представляли лише жінки.

У вирішальному поєдинку зіграли італієць Яннік Сіннер (№1 ATP) та іспанець Карлос Алькарас (№2 ATP). Про це повідомляє "Телеграф".

Гра, що проходила на центральному корті, завершилася перемогою Сіннера з рахунком 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Цей успіх став для Янніка першим на "Вімблдоні". Італієць виграв £3 000 000 (близько 169 млн грн), іспанець отримає £1 520 000 (близько 85 млн грн).

Повний відеоогляд фіналу "Вімблдону-2025" Сіннер — Алькарас:

До цього Карлос та Яннік перетиналися між собою в Турі 12 разів, іспанець перемагав 8 разів, італієць – 4.

Алькарас вп’яте виступав на Вімблдоні й третій рік поспіль вийшов у фінал. Сіннер своєю чергою вп’яте грав в основній сітці трав’яного мейджора і вперше вийшов у фінал. Раніше його найкращим результатом був півфінал.

Нагадаємо, у жінок титул взяла Іга Швьонтек із Польщі. Вона знищила на корті американку Аманду Анісімову.