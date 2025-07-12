Швентек впервые выиграла "Уимблдон", повесив сопернице две "баранки" (видео)

Польская теннисистка впервые победила на главном травяном турнире года

В субботу, 12 июля, на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2025" состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. К сожалению, все украинки вылетели из турнира на ранних стадиях.

В решающей игре, которая состоялась на Центральнмо корте, встретились Ига Швентек (№ 4 WTA)из Польши и Аманда Анисимова (№12 WTA)из США. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в финале со счетом 6:0, 6:0 одержала Швентек. Этот триумф позволил Иге выиграть £3 000 000 (около 169 млн грн). Анисимова заработала £1 520 000 (около 85 млн грн).

Полный видеобзор матча Аманда Анисимова — Ига Швентек будет доступен здесь позднее.

Примечательно, что Швентек и Анисимова не пересекались между собой в Туре. Кроме того, обе теннисистки впервые в своей карьере дошли до финала на травяном мэйджоре. Ранее лучшим результатом Иги и Аманды был выход в четвертьфинал. Польская теннисистка стала 6-кратной победительницей "Большого Шлема".

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на "Уимблдоне-2025". Дело в том, что юный украинский теннисист отказался давать комментарии отечественным СМИ на украинском языке.