Усик трогательно высказался о войне в Украине (видео)

Украинец откровенно рассказал о жизни и не только

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал о своей мечте. Уже в субботу, 19 июля, украинец проведет объединительный бой с обладателем титула IBF британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Соответствующий комментарий Усика приводит DAZN. Александр заявил, что его мечтой является остановить войну в Украине, а затем и во всем мире.

"Моя мечта – остановить войну в моей стране. Но моя мечта в будущем – это мир во всем мире.

Люди безумны. Они не улыбаются каждый день. Просыпаются и думают: "Я должен идти на работу. Я не люблю эту работу". Почему? Почему вы каждый день ходите на работу, но не любите ее? Почему вы живете? Почему строите свою жизнь?

Но если вы любите этот мир, вы должны улыбаться, танцевать, работать, развиваться, путешествовать, ходить. Это жизнь. Жизнь прекрасна", — сказал Усик.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года, украинский "Кот" нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударом ниже пояса уложил Александра на канвас, однако нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Супербой Усик — Дюбуа можно посмотреть в Украине. Добавим, что Александр является фаворитом, правда, букмекеры значительно увеличили шансы Даниеля.