Усик зворушливо висловився про війну в Україні (відео)

Українець відверто розповів про життя і не лише

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) розповів про свою мрію. Вже у суботу, 19 липня, українець проведе об’єднавчий бій із володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Відповідний коментар Усика наводить DAZN. Олександр заявив, що його мрією є зупинити війну в Україні, а після і в усьому світі.

"Моя мрія – зупинити війну в моїй країні. Але моя мрія в майбутньому – це мир у всьому світі.

Люди шалені. Вони не посміхаються щодня. Прокидаються і думають: "Я маю йти на роботу. Я не люблю цю роботу". Чому? Чому ви щодня ходите на роботу, але не любите її? Чому ви живете? Чому будуєте своє життя?

Але якщо ви любите цей світ, ви маєте посміхатися, танцювати, працювати, розвиватися, подорожувати, ходити. Це життя. Життя прекрасне ”, — сказав Усик.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть реванш за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, український "Кіт" нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса поклав Олександра на канвас, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Супербій Усик — Дюбуа можна переглянути в Україні. Додамо, що Олександр є фаворитом, щоправда, букмекери значно збільшили шанси Даніеля.